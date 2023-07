Homem mata sobrinho da companheira com 17 golpes de picareta no Sul do RJ

Picareta utilizada pelo assassino foi apreendida

A Polícia Civil prendeu, na noite da última terça-feira (4), um suspeito de matar o

sobrinho da companheira com uma picareta, na cidade da Paraíba do Sul, na região

Sul Fluminense. Luiz Antônio do Nascimento, conhecido como Zoinho, de 60 anos,

deu 17 golpes no rosto da vítima enquanto ela dormia.

O crime aconteceu na noite de domingo (2) e o corpo foi encontrado na manhã do

dia seguinte. Policiais da 107ª DP (Paraíba do Sul) foram acionados para investigar

uma ocorrência de homicídio no bairro de Werneck e encontraram a vítima com

diversas perfurações no rosto e uma fratura no crânio.

Os policiais receberam informações de que o responsável pelo assassinato seria

um homem identificado como Zoinho, que também morava na casa.

Após as investigações, os agentes localizaram Luiz Antônio, que confessou o

crime. Ele teria informado que os dois costumavam brigar. O suspeito relatou que,

no sábado, os dois haviam se desentendido e a vítima o agrediu com pauladas. Com isso, Zoinho esperou o rapaz dormir e desferiu os golpes com a picareta.

Os policiais retornaram à casa e cumpriram um mandado de prisão temporária

contra ele, que foi encaminhado ao sistema prisional. Zoinho vai responder por

homicídio duplamente qualificado.