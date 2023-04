Homem morre ao ser baleado em comunidade da Zona Norte do Rio

Rodrigo Peixoto de Lima chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A Polícia Militar informou que não havia ação do batalhão de Irajá (41º BPM) no momento dos disparos

Um homem morreu, na madrugada da última quinta-feira (20), após ser atingido por uma bala perdida ter na comunidade Para Pedro, no bairro de Irajá, na Zona Norte do Rio. Rodrigo Peixoto de Lima teria sido atingido quando saía para trabalhar e chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Militar informou que não havia ação do 41º BPM (Irajá) no momento dos disparos.

De acordo com a corporação, equipes do 16º BPM (Olaria) foram acionadas para checar a entrada de uma vítima de disparo de arma de fogo no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, socorrida pela Corpo de Bombeiros. No local, foram informados que o homem havia morrido e comunicaram o fato para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Manifestação nas redes

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte da vítima. “São de tristeza as lágrimas que hoje choro e de saudade as que irei chorar amanhã. Descanse em paz Rodrigo Peixoto de Lima, seu primo te amava muito, e não sei como vai ser a minha caminhada da vida sem você, eu ainda preciso muito da sua companhia”, desabafou um primo, que compartilhou diversas imagens do homem com a família.

“É inacreditável ver um cara tão trabalhador perder a vida assim. Essa é nossa realidade? É isso que merecemos por sermos pessoas honestas? Meu amigo, há 30 anos que te conheço, sei das suas lutas e das suas voltas por cima. Cara, descanse em paz”, escreve um amigo. “Saudades eternas, meu irmão, você era um exemplo de superação. Maior covardia que fizeram com você, descanse em paz”, comentou outro.

DHC investiga o caso

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado, inicialmente, na 22ª DP (Penha) e depois encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), “que dará continuidade às investigações para apurar a autoria e a dinâmica do crime”. Ainda não há informações sobre o horário e local do sepultamento de Rodrigo.