Homem morre após tentar furtar fios em cima de trem da Supervia

O homem morreu em cima de um dos vagões

Um homem, ainda não identificado, morreu após tentar furtar cabos em cima de um trem da SuperVia, na estação de Madureira, na Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (5). A circulação do transporte não foi afetada.

O caso aconteceu em um vagão do ramal Japeri e a concessionária afirma que acionou o Corpo de Bombeiros, mas quando eles chegaram no local, já encontraram o homem sem vida.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um passageiro descreve o ocorrido, enquanto filma o corpo do homem em cima do coletivo com o alicate ao lado. “Acabou de pular aqui em Madureira, foi roubar fios”, relata.

Apesar disso, a circulação do transporte não foi afetada. “A SuperVia lamenta o ocorrido e reforça que é extremamente importante que a população respeite as normas de segurança dentro do sistema ferroviário”, finaliza a nota da concessionária.