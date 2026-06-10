Homem morre baleado em Curicica, na Zona Sudoeste do Rio 

Vítima foi morta a tiros por criminosos em três motos

Um homem de 40 anos identificado pelo apelido de Chumbinho foi assassinado a tiros na manhã desta terça-feira (9) no Largo da Preguiça, em Curicica, Zona Sudoeste do Rio. O crime ocorreu próximo a um campo de futebol da região.

Moradores relataram que três criminosos em motocicletas passaram pela Rua Guaravera por volta das 10h30 e dispararam diversas vezes contra a vítima. Chumbinho morreu antes de qualquer socorro chegar.

Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) atenderam à ocorrência e encontraram o homem já sem vida. A área foi isolada para trabalho de perícia.

Suposto miliciano

Nas redes sociais, um familiar lamentou a morte: “Vai em paz irmão, você era uma pessoa de sangue bom, gente boa e engraçada”.

Informações não confirmadas pelas autoridades apontam que a vítima teria ligação com uma milícia e que o ataque teria partido de criminosos rivais. O caso está sob investigação na Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).