Homem morre baleado em troca de tiros entre PM e bandidos em Belford Roxo

vítima foi atingida após agente de folga reagir a uma ‘saidinha de banco’

Um homem, de aproximadamente 40 anos, morreu na tarde desta quinta-feira (13) após ser baleado em um confronto entre um policial militar de folga e criminosos em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A vítima era uma pessoa em situação de rua.

Segundo a Polícia Militar, o agente reagiu a um roubo em frente a um estabelecimento bancário localizado no Centro do município. De acordo com as primeiras informações, uma vítima foi roubada por dois homens em uma motocicleta, após realizar um saque na agência citada. O crime é conhecido como “saidinha de banco”.

De acordo com a PM, o policial passava pelo local, viu o crime acontecendo e reagiu. Depois do confronto, o agente conseguiu prender um dos suspeitos. Com ele, uma pistola calibre 9mm foi

apreendida. O caso foi registrado na 54ª DP (Belford Roxo).