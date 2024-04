Homem morrem após ter corpo incendiado; esposa é principal suspeita, dizem parentes

Antônio Carlos Ramos e Marcela Souza/Reprodução

Um técnico de informática morreu na última quinta-feira (18) após ter o corpo

incendiado. Antônio Carlos Ramos deu entrada no último dia 8 no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, com queimaduras de 2º grau. A família afirma que a esposa, Marcela Souza, ateou fogo ao marido. Disse ainda que ela mulher fugiu. A motivação do crime ainda é investigada.

Antônio era funcionário da Secretaria Municipal de Saúde. Marcela trabalha no

Centro de Operações Rio para a CET-Rio.

A 35ª DP (Campo Grande) investiga o caso. Agentes realizam diligências para

apurar a autoria e a motivação do crime.

O corpo de Antônio Carlos foi sepultado ontem (20), no Jardim da Saudade de

Paciência, na Zona Oeste do Rio.