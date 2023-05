Homem que agrediu e matou cachorro em Campos dos Goytacazes é preso

Policiais civis da 134ª DP (Campos dos Goytacazes) prenderam um homem, de 55 anos, na noite da última segunda-feira (1º) após ser flagrado agredindo e matando um cachorro em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O marginal alegou que o crime aconteceu porque o cão comeu sua galinha.

Segundo a Polícia Civil, os agentes tomaram conhecimento de um vídeo que mostra o criminoso pegando o cachorro e o jogando no chão com força, o que levou o cão à morte. Com auxílio de policiais militares, o suspeito foi encontrado na localidade de Penico Furado, na região de Poço Gordo.

Ainda de acordo com a Civil, o criminoso ainda levou as equipes policiais até o meio de mato onde jogou o corpo do animal, o qual foi encontrado. O preso foi autuado em flagrante e o crime tem pena de 2 a 5 anos, aumentada de um sexto a um terço,

por ter ocorrido a morte do animal, não cabendo fiança ao caso. O homem permaneceu detido à disposição da Justiça.

O corpo do animal foi periciado e foi levado para uma clínica médica veterinária voluntária, para ser acondicionado em câmara fria. O destino do corpo ficou na responsabilidade do Centro de Controle de Zoonoses de Campos.