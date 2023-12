Homem que furtou celular e fez vídeo ao vivo em rede social da vítima é preso

Kleiton Alves da Silva se entregou e foi liberado logo após a prisão

Kleiton Alves da Silva, que furtou um celular e fez um vídeo ao vivo em um perfil de uma rede social da vítima, foi preso na tarde da última terça-feira (12) e depois liberado. Ele se entregou na 34ª DP (Bangu).

O criminoso alegou que estava escondido na casa de um primo em Japeri, na Baixada Fluminense. Ele foi indiciado pelo crime de furto e, caso seja condenado, pode pegar uma pena de até quatro anos de prisão.

Segundo a Polícia Civil, Kleiton se entregou após saber que havia sido identificado e que estava sendo procurado. O aparelho da vítima foi recuperado e devolvido. Como não houve flagrante e o suspeito não tinha anotações criminais anteriores, ele acabou sendo liberado.

O crime ocorreu na noite do último sábado (9) na saída do Shopping Bangu, na Zona Oeste. Na transmissão, o suspeito aparece rindo e brincando sobre o ocorrido. “‘Tamo’ tomando […] Vem com a gangue”, diz o ladrão. Uma colega da vítima conseguiu gravar a ‘live’. O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu).