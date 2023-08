Homem que se apresentava como pai de santo é executado a tiros durante live

GOIANIA – Itamar Jesus Silva, de 29 anos, foi morto a tiros enquanto fazia uma live

em seu perfil de uma rede social em Caturaí, na Região Metropolitana de Goiânia. O

homem se apresentava como pai de santo. No vídeo, é possível ouvir o barulho dos

disparos e logo em seguida a tela fica preta.

O crime aconteceu na última terça-feira (1º) e o suspeito fugiu logo após os

disparos. Segundo o Comando de Policiamento Especializado (CPE), o autor do

crime, que usava o nome de Gabriel Reis da Silva, mas se chamava Erasmo Carlos

Reis da Silva, morreu em confronto com a polícia em uma região de mata.

A operação para localizar o suspeito contou com o uso até de um helicóptero. A PM

explicou que três homens estavam com o suspeito horas antes do crime e ele teria

contado da intenção de matar Itamar.

Em nota, a Federação de Umbanda e Candomblé do Estado de Goiás (Fuceg)

informou que Itamar Silva não era filiado à entidade e se auto declarava como “Pai

Itamar de Ogum”. A Fuceg disse que o homem também não era filiado a federações

de outros estados.

Segundo a PM, Erasmo era natural do Tocantins e tinha mandado de prisão em

aberto por tráfico de drogas e passagens criminais por homicídio, sequestro, roubo,

porte ilegal de arma de fogo e furto.