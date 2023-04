Homem que sequestrou ex-mulher e filha foge da delegacia algemado pelos pés

O homem que foi preso na última terça-feira (11) pelo sequestro da ex-companheira e da filha dela de seis meses fugiu nesta quarta-feira (12) da 125ª DP (São Pedro da Aldeia. Núbia da Silva Felisberto Reis e a bebê haviam sido sequestradas na noite de domingo (9), na Rua do Fogo, sob ameaça de morte, enquanto Harold Lima Campos apontava uma faca para ela e a arrastava para um carro. A motivação teria sido a não aceitação do término do relacionamento.

Após um dia de diligências, agentes da Polícia Civil encontraram Núbia e a criança na casa do avô de Harold, no mesmo bairro. Mas, ele fugiu ainda com a algema no pé. Buscas estão sendo realizadas para encontrar o criminoso.