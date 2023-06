Homem rouba arma de PM durante abordagem e atira contra agentes

A Polícia prendeu o criminoso identificado como o responsável por balear dois policiais durante uma abordagem em São Mateus, Zona Leste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (1°).

Segundo autoridades, o suspeito foi encontrado em uma comunidade próxima ao local do crime e detido por policiais militares de uma equipe especial da Corregedoria da PM que investiga delitos contra agentes da corporação.

O outro indivíduo que estava na abordagem desta manhã, um menor de idade, também foi detido.

A arma utilizada para realizar os disparos foi localizada com um terceiro indivíduo, que acabou preso por ser considerado foragido da Justiça. Todos foram encaminhados para o 49° Distrito Policial.

Abordagem policial

Câmeras de segurança de um estabelecimento registraram a ação do criminoso.

Nas imagens, é possível ver o momento em que um dos suspeitos tenta fugir. Os dois agentes tentam conter o homem. Ele consegue pegar a arma de um dos policiais e atira contra os dois. Ele chega a arrastar um dos policiais baleados e foge.

O caso ocorreu por volta das 9h, na Rua Antônio, em São Mateus, quando uma equipe do 38º batalhão realizava uma abordagem a dois homens. Durante a confusão, de acordo com a ocorrência, um policial foi atingido no rosto e o outro na perna e no abdômen.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, os policiais foram socorridos e levados para o Hospital das Clínicas, na Zona Oeste da capital. O quadro de saúde de ambos é estável.

Terceiro homem

Durante a operação, a equipe do 4º Batalhão de Ações Especiais (BAEP) abordou um homem na Rua Heliodoro de Paiva e encontrou, com ele, a arma do policial. Este homem não estava presente no momento do crime, mas era foragido da Justiça e foi encaminhado ao 49º DP.