Homem sequestra ex-companheira e bebê de 6 meses na Região dos Lagos

Familiares e amigos de Núbia da Silva Felisberto Reis, de 24 anos, moradora de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, estão desesperados. A jovem foi sequestrada pelo ex-companheiro. O homem, identificado como Harold, teria levado também a filha do casal, de seis meses, por volta das 20h do último domingo (9), no bairro Rua do Fogo. Ele não teria aceitado o fim do relacionamento, ocorrido há uma semana.

Familiares relataram que o sequestro aconteceu próximo ao CRAS Gelson Pinheiro, quando o autor teria ameaçado Núbia de morte e a mandado entrar em um veículo. Ela, que estava com a criança, obedeceu.

“Foi colocada uma faca no pescoço, mandando ela entrar no carro e foi desde aí que continua o desaparecimento”, explicou um amigo próximo. Ele também contou que, antes disso, Harold vinha

ameaçando a jovem. Um dia antes, o sujeito teria ido até a casa da mãe da vítima, onde cortou a luz e ameaçou matar todos do local.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 125ª Delegacia de Polícia de São Pedro da Aldeia (125ª DP).