Homem sobrevive a tribunal do crime na Baixada Fluminense; polícia deteve sete suspeitos

Vítima de 57 anos teria sido atraída para uma emboscada, mantida em cárcere privado e levada para Ribeirão das Lajes; operação terminou com cinco presos, dois adolescentes apreendidos, drogas, munições, celulares e veículos recuperados; os criminosos incendiaram o carro da vítima em Ribeirão das Lajes

Um homem de 57 anos viveu momentos de terror e conseguiu escapar da morte após ser sequestrado durante a madrugada da última sexta-feira (3), em Paracambi, na Baixada Fluminense.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi mantida em cárcere privado e levada para a região de Ribeirão das Lajes, onde aproveitou um descuido dos criminosos para fugir ao saltar em um rio.

Na tentativa de fuga, os criminosos efetuaram cerca de quatro disparos na direção do homem, mas nenhum dos projéteis o atingiu. O sobrevivente conseguiu permanecer escondido na vegetação às margens do rio até o amanhecer, quando pediu ajuda e deu início a uma mobilização imediata das forças de segurança.

A resposta policial envolveu agentes do Segurança Presente, do 24º BPM (Queimados) e da Polícia Civil em uma intensa operação na região. As diligências avançaram pela madrugada de sábado (4) e resultaram na prisão de cinco suspeitos e na apreensão de dois adolescentes.

Atraído para emboscada

A investigação aponta que, por volta das 2h, a vítima recebeu um telefonema de uma mulher com quem se relacionava, simulando passar mal para atraí-lo. Ao chegar ao local combinado para o socorro, o homem foi rendido por quatro criminosos armados em motocicletas e colocado à força em seu próprio veículo.

Durante o trajeto do sequestro, os criminosos realizaram uma chamada de vídeo com um homem apontado como liderança de uma facção criminosa. Conforme o relato da vítima, foi por meio dessa ligação telefônica que o chefe do grupo deu a ordem para que a execução fosse realizada.

Foi nesse momento de desespero que o homem conseguiu escapar ao pular nas águas do rio, fugindo do cerco e evitando o homicídio. Já sob proteção policial, ele revelou que sua residência havia sido invadida, indicando que a mulher que armou a emboscada conhecia a rotina e o local das chaves.

Cerco para localizar os criminosos

Com as informações sobre o bando, os policiais fecharam os acessos de Paracambi e localizaram os suspeitos em imóveis no bairro Guarajuba. No esconderijo do grupo, as equipes apreenderam grande quantidade de entorpecentes, munições de calibre restrito e veículos utilizados no crime.

Ao todo, os agentes apreenderam pedras de crack, porções de maconha, pinos de cocaína, além de dinheiro em espécie e fardamento. Os policiais também recuperaram o automóvel da vítima, que havia sido completamente incendiado e destruído pelos criminosos na região.

A perícia técnica da Polícia Civil pesou as drogas apreendidas e autuou os envolvidos em flagrante por crimes graves como cárcere privado e tentativa de homicídio.

Outros integrantes do grupo responderão por tráfico de drogas, associação criminosa e corrupção de menores devido à presença dos adolescentes. Os menores também foram autuados por atos infracionais análogos aos mesmos crimes e permanecem à disposição da Vara da Infância e da Juventude.

Apesar do sucesso da operação, o homem apontado como o autor dos disparos contra a vítima no rio conseguiu fugir e continua sendo procurado. As investigações prosseguem para mapear a atuação dessa organização criminosa e identificar outros possíveis comparsas envolvidos no atentado.