Homem surta, esfaqueia e mata avó e tia na Ilha do Governador

Um homem esfaqueou três pessoas da própria família na Ilha do Governador, na

Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (12). Leandro de Carvalho Gonçalves, de 28 anos, teve um surto psicótico e esfaqueou a avó, a tia-avó e um primo, na Rua Solano da Cunha, no Jardim Guanabara. Maria Helena de Carvalho, de 82 anos, e Rosa Maria de Carvalho, de 75 anos, morreram no local.

O primo dele entrou em luta corporal para impedir e também foi atingido. Hyppolito da Silva Junior, que fez 43 anos ontem, está em estado grave, segundo o Corpo de Bombeiros.

Segundo a Polícia Militar, Hyppolito teria empurrado Gonçalves pela varanda do

apartamento durante a luta corporal. O agressor teria caído do primeiro andar do

prédio e sofrido ferimentos leves. Depois do ocorrido, foi levado para o Evandro

Freire, sob custódia.

A família morava no apartamento havia cerca de dois anos. Vizinhos contaram que

os integrantes eram tranquilos e nunca demonstraram qualquer briga.