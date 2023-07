Homem tem cabeça esmagada a pauladas no Sul Fluminense

A tranquila Paraíba do Sul, no Sul Fluminense, acordou no último domingo (16) com um crime que chocou os moradores. Um homem teve o crânio esmagado a

pauladas. O corpo da vítima, identificada como Carlos Eduardo, foi encontrado por

populares numa estrada de terra do bairro Inconfidência.

De acordo com as primeiras informações, ele teria sido atingido por mais de 40

golpes na cabeça e no corpo, e morreu no local. O cadáver do homem estava sobre

uma poça de sangue. Moradores acionaram a polícia, que realizou perícia.

Polícia busca pistas

O fechamento da apuração desta reportagem, a polícia não divulgou se já identificou

o suspeito de cometer a barbárie. Os investigadores buscam pistas e ouviram

familiares para chegar a motivação do crime.