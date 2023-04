Homem tenta matar rival com golpes de machado na Região dos Lagos do Rio

Um homem foi preso, no último domingo (23), em Araruama, Região dos Lagos do Rio, por tentativa de homicídio com um machado. A vítima deu entrada no Hospital Porphirio Nunes de Azevedo com o rosto inchado, cortes na cabeça e no rosto.

A própria mãe do autor confirmou aos policiais militares que seu filho havia realmente brigado e, em seguida, agredido a vítima. O suspeito foi conduzido a 124ª DP (Saquarema), onde confessou o crime. Ele foi encaminhado à 118ª DP (Araruama) e autuado em flagrante por tentativa de homicídio.