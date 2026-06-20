Homem tenta tomar arma de policial em abordagem e leva tapa em Itaguaí

Imagem de vídeo mostra o momento em que suspeito tenta pegar a arma do PM

Um homem tentou pegar a arma de um policial militar durante uma abordagem no Centro de Itaguaí, na baixada fluminense, na noite da última quarta-feira (17). A cena foi gravada e viralizou nas redes sociais. Veja o vídeo:

Segundo a Polícia Militar, agentes do 24º BPM (Queimados) realizavam patrulhamento de rotina quando foram acionados por moradores para verificar um tumulto na região.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um homem que aparentava estar alterado. Durante a tentativa de abordagem, ele avançou em direção a um dos militares e tentou puxar a pistola que estava na cintura do agente.

O policial reagiu imediatamente com um tapa no rosto do homem e conseguiu impedir a ação. Mesmo após a intervenção, o suspeito continuou tentando se aproximar da arma, sendo afastado pelo militar.

Imagens nas redes sociais

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da confusão e a reação do policial diante da tentativa de tomar a arma.

De acordo com a corporação, o homem conseguiu deixar o local após o episódio e não foi detido. Até o momento, não há registro de feridos ou apreensões relacionadas à ocorrência.