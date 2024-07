Homem traído é preso suspeito de matar e ocultar o cadáver do amante na Baixada Fluminense

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prendeu um suspeito de matar e ocultar o corpo do amante da sua esposa, nesta quinta-feira (11), na Vila Muriqui, em Mangaratiba, Costa Verde do RJ. A mulher também foi presa, acusada de atrapalhar as investigações.

O crime aconteceu em dezembro de 2023, quando a vítima, Marcos Paulo da Silva Albuquerque, foi flagrada tendo relações com a mulher do suspeito. Os dois foram pegos no ato dentro da casa de festas que o suspeito tinha com a esposa, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

A investigação indica que o suspeito matou o amante e, com a ajuda da esposa, ocultou o cadáver. O corpo de Marcos até hoje não foi encontrado. Ainda em dezembro, a mulher chegou a ser ouvida. Ela admitiu ter relações com Marcos, mas disse que no dia em questão, ele foi embora antes da chegada do marido.

Mandado de prisão

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi detido em cumprimento de mandado de prisão temporária e responderá pelo crime de homicídio e ocultação de cadáver. Os dois permanecerão detidos por 30 dias. A investigação para localizar o corpo de Marcos segue.