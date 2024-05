Homens mortos após perseguição policial eram investigados por homicídio e tráfico

Veículo onde estavam Thiago Henrique Medeiro e Diego Amaral percorreu 27 quilômetros até a Zona Sul do Rio

O capotamento de dois veículos no Jardim Botânico, na Zona Sul do Rio, deixou quatro mortos após uma perseguição policial que começou na Linha Vermelha, na altura de Duque de Caxias, Baixada Fluminense, na madrugada desta quarta-feira (22).

Os soldados Bruno Paulo da Silva, de 38 anos, e Bruno William Batista de Souza Ribeiro, de 30, que morreram na hora, eram lotados no Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE). No segundo veículo estavam Thiago Henrique Medeiro Figueiredo, de 29 anos, e Diego Ferreira Amaral, de 27 anos.

De acordo com a Polícia Civil do Rio, os dois suspeitos são investigados por homicídio e tráfico de drogas pela Polícia Civil de Minas Gerais. Contra Thiago, havia um mandado de prisão pendente. Com um deles, foi encontrado um documento, em nome de outra pessoa. O carro utilizado pela dupla passará por perícia, para verificar se era clonado. As famílias dos dois homens, de Minas Gerais, chegaram ao Instituto Médico-Legal, no Centro do Rio, na tarde desta quarta-feira.

Motorista não obedeceu ordem de parada

Segundo a Polícia Militar, 4 policiais estavam em uma blitz no Km 19,5 da Linha Vermelha, próximo à alça de saída da Rodovia Presidente Dutra, em São João de Meriti, e mandaram o motorista do Onix parar. Ele, no entanto, acelerou, e os militares entraram em 2 viaturas e passaram a segui-lo.

Em alta velocidade, os veículos seguiram no sentido Centro da Linha Vermelha. Percorreram as ilhas do Governador e do Fundão, atravessaram a Maré e o Caju, pegaram o Elevado Paulo de Frontin e entraram no Túnel Rebouças, cruzando as 2 galerias. Na alça de saída para o Jardim Botânico, depois de 27 km de perseguição, o Onix e uma das viaturas capotaram.

O automóvel dos suspeitos tem placa registrada em Jaíba, cidade de Minas Gerais distante mais de mil quilômetros do Rio. Os agentes também apuram se os ocupantes do veículo usavam identidades falsas.

Há cinco anos na corporação

Os dois PMs estavam na corporação havia cinco anos. Os corpos dos agentes foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML) para passarem por exames que atestem a causa das mortes.

Bruno Paulo deixa esposa, um filho de 15 anos e um de 2 anos. Bruno William deixa esposa e um filho de 4 anos.

Viatura ficou presa em árvore

Uma perícia inicial não encontrou armas ou drogas no Onix. Na mala havia roupas e uma tenda, que passariam por uma análise mais detalhada. A 15ª DP (Gávea) investiga o caso.

A Polícia Civil disse que vai fazer uma perícia no Onix vermelho para tentar descobrir se o carro é clonado e esclarecer os fatos. O veículo tem uma marca de tiro na porta.

Os veículos ficaram destruídos. O impacto foi tão forte que a viatura da PM ficou presa em uma árvore e perdeu a parte de cima. Já o carro vermelho ficou sem o para-choque da frente e o capô.