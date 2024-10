‘Homens samambaias’ do tráfico são presos durante tentativa de invasão, na Zona Oeste do Rio

Cinco criminosos que tentavam invadir a comunidade do Catiri, na Zona Oeste do Rio, foram presos por policiais militares na noite da última segunda-feira. A região é dominada por uma milícia. Quatro dos suspeitos, que seriam do Comando Vermelho, usavam fardas camufladas imitando folhagem, e botas. Nas redes sociais circulam vídeos que mostram o momento da detenção. Internautas, ao verem a cena, apelidaram os presos de “homens samambaias”.

Antes da prisão, um dos acusados fez um vídeo em que aparece com uma arma longa, semelhante a um fuzil, nas mãos. Os suspeitos foram identificados como Thiago Machado de Souza, Leonardo Ferreira da Costa, Daniel Henrique da Silva, Gilmar de Oliveira da Cruz e Davi da Silva Pinto.

De acordo com a PM, equipes do 14º BPM (Bangu) abordaram o carro onde estavam os suspeitos na Rua Roque Barbosa, em Bangu, também na Zona Oeste. Com eles, foram apreendidos dois fuzis, uma pistola e um revólver, além do veículo.

A PM ressaltou que as fardas usadas pelos presos são “artigos comumente utilizados em situações de confronto armado”.