Hospital de Nilópolis pode interromper atendimentos por falta de recursos na Baixada Fluminense

Hospital Maternidade Juscelino Kubitschek é uma das unidades de saúde de referência na Baixada Fluminense. O alerta foi dado pelo deputado Rafael Nobre ao afirmar que unidade está sem repasses estaduais há dois meses e cobra solução do Governo do Estado

Inaugurado em 21 de agosto de 2024 e considerada das unidades de saúde de referência na Baixada Fluminense, o Hospital Maternidade Juscelino Kubitschek, em Nilópolis, está há dois meses sem receber os recursos estaduais.

O alerta é do deputado estadual Rafael Nobre, que fez um apelo ao Governo do Estado para que sejam retomados os repasses de custeio da unidade. Durante a sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), realizada na última terça-feira (30), o parlamentar alertou ainda para o risco de interrupção dos serviços caso a situação não seja resolvida.

Ao se dirigir ao presidente da Alerj, deputado Douglas Ruas (PL), e ao governador em exercício, desembargador Ricardo Couto, Rafael Nobre pediu que o Executivo reavalie a decisão e restabeleça o apoio financeiro ao hospital.

“Se o Governo do Estado não repassar os recursos de custeio, nós teremos que fechar essa unidade. A saúde não pode parar. Saúde é um serviço essencial”, afirmou o parlamentar da tribuna.

Apelo ao governo

Durante o pronunciamento, Nobre informou que vem mantendo diálogo com o secretário estadual da Casa Civil, Flávio Willeman, e com a subsecretária-geral de Estado de Saúde, Rachel Rivello Elmôr, em busca de uma solução para o impasse.

Segundo o deputado, foi informado de que a situação deverá ser reavaliada apenas em agosto. Diante desse cenário, ele voltou a pedir urgência na retomada dos repasses.

“O dia 21 de junho marcou dois meses sem o repasse do Governo do Estado ao Hospital Juscelino Kubitschek. Em julho serão três meses e, em agosto, quatro. Por isso, faço um apelo para que essa decisão seja revista”, declarou.

Unidade atende a Baixada

De acordo com as informações apresentadas pelo deputado, o hospital realiza mais de 20 mil atendimentos por mês, emprega cerca de 500 profissionais e oferece serviços de emergência para adultos e crianças, maternidade, centro cirúrgico e procedimentos como cirurgias de hérnia, vesícula, apêndice, além de laqueaduras e vasectomias.

O deputado também mencionou declarações do governo estadual sobre a perspectiva de melhora nas contas públicas. Segundo ele, a expectativa de superávit e a adesão do Estado ao Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag) podem contribuir para a retomada dos repasses destinados à unidade de saúde.

O deputado defendeu que a manutenção do custeio é fundamental para assegurar a continuidade dos atendimentos prestados pelo hospital à população de Nilópolis e de municípios vizinhos.