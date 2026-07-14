Idosa de 65 anos morre baleada em tiroteio entre de facções rivais em Duque de Caxias

Marivalda de Souza foi atingida nas costas

Marivalda de Souza, de 65 anos, morreu baleada enquanto caminhava em direção à igreja na noite da última sexta-feira (10), durante um tiroteio no bairro Vila Leopoldina, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. foi atingida nas costas e não resistiu ao ferimento.

Familiares contaram que, além de Marivalda, outra pessoa também morreu e um homem ficou ferido no mesmo episódio. O confronto teria sido provocado por disputa territorial entre facções criminosas rivais que atuam na região do Gramacho.

Militares do 15º BPM chegaram ao local após acionamento por disparos de arma de fogo na rua Venâncio Andres. Marivalda já estava sem vida quando a equipe chegou. A área foi isolada para o trabalho dos peritos.

O corpo foi sepultado no último domingo (12). Ela deixa quatro filhos, quatro netos e dois bisnetos. A DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense) investiga o crime.