Idosa é baleada após assalto a lotérica no Rio; bandido tinha granada na cintura

Um suspeito também foi ferido durante a troca de tiros

Uma mulher de 71 anos foi baleada após um assalto a uma lotérica na Rua Barata

Ribeiro, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na tarde desta sexta-feira (19). A vítima foi atingida na canela na Rua Tonelero, altura do número 72, quando criminosos em fuga trocaram tiros com policiais.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a mulher foi levada para o Centro de

Emergência Regional do Leblon, e o estado de saúde dela é estável.

Um dos ladrões conseguiu fugir. Outro, segundo a polícia, foi baleado e ficou caído

na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes. Ele tinha uma granada na cintura.

O crime ocorreu perto da estação do metrô Cardeal Arcoverde. Os bandidos

chegaram a levar R$ 1,7 mil da lotérica, que foram recuperados.

Tem 24 anotações criminais

O preso foi identificado como Andrei Araújo Aguiar, tem 34 anos e possui extensa

ficha criminal, com 24 anotações, sendo 4 associações para o tráfico de drogas, 11

furto e 6 de tráfico de drogas, além de 3 apreensões quando era menor.

Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde dele. O caso foi registrado na 12ª DP (Copacabana).