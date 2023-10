Idosa é levada por correnteza após muro desabar durante tempestade na Baixada Fluminense

O acidente aconteceu em Duque de Caxias. Bombeiros fazem buscas na região. Temporal fez o dia virar noite

O forte temporal que atingiu o Rio de Janeiro provocou uma fatalidade. Maria do

Carmo Basília, de 78 anos, foi levada pela correnteza, na manhã desta quinta-feira (26), após o muro de sua casa ceder sobre um canal em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A tempestade fez o dia virar noite em boa parte da Região Metropolitana do Rio.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que ela se aproxima do muro,

que já estava inclinado. Segundos depois, por volta das 8h, a estrutura cede e a

leva para o Canal Caboclo, já cheio por causa da chuva, da Avenida Doutor Manoel

Teles, na comunidade de Vila Ideal.

Equipes do Corpo de Bombeiros do quartel de Caxias (14º GBM) fizeram buscas

dentro do córrego. Até o fechamento desta edição, a idosa não havia sido

encontrada.

O canal onde a vítima caiu está passando por obras, mas segundo um vizinho, não

deu tempo de chegar até a casa dela. A prefeitura disse que o canal está

recebendo galerias de concreto em um trecho de quase 1 km e que na próxima fase

a obra chegará até a divisa com São João de Meriti.

Pontos de alagamentos

A cidade de Duque de Caxias foi colocada em observação por conta da previsão de

mais chuva. Pontos de alagamentos foram registrados em toda a Região

Metropolitana.

Rio amanhece na escuridão

Nuvens muito carregadas se formaram sobre o Rio de Janeiro, que entrou em

estágio de mobilização às 6h20. Em alguns bairros das Zonas Oeste, Norte e Sul da

capital já chovia forte por volta das 7h. A chuva chegou acompanhada de raios e

ventos fortes, de até 76 km/h, de acordo com o Centro de Operações do Rio.

Foram registrados alagamentos e bolsões d’água em diversos pontos, como a

estação Méier. Os trens para Santa Cruz não realizam parada nas estações

Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo, Méier e Piedade, na Zona Norte da cidade, por

volta das 7h45. A Supervia orientou os passageiros.