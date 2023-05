Idosa mata marido com veneno de rato, esquarteja vítima e abandona parte do corpo dentro de mala em MS, diz polícia

Uma idosa, de 61 anos, confessou ter matado o marido com veneno de rato, esquartejado e abandonado partes do corpo da vítima dentro de uma mala, na BR-158, em Selvíria (MS). As investigações foram concluídas, na madrugada deste sábado (27), e a suspeita presa em flagrante.

De acordo com a Polícia Civil, o crime começou a ser investigado, na quinta-feira (25), quando um homem encontrou às margens da rodovia a mala com os restos mortais da vítima, de 64 anos.

Após receber a informação, a polícia e perícia técnica foram até ao local e encontraram apenas o tronco da vítima dentro da mala. Depois de conversas com vizinhos, os investigadores chegaram até a esposa do homem morto.

Em entrevista, a mulher esboçou nervosismo e negou envolvimento com o crime, mas depois de se contradizer com as informações, confessou o homicídio. À polícia, ela relatou que deu veneno para ratos para o marido e, depois sem saber o que fazer com o corpo, o esquartejou.

Parte do corpo foi colocada na mala e deixada na rodovia. O restante do copo da vítima foi encontrado em um congelador, local onde também armazenada alimentos para venda de lanches.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Felipe Rocha, a mulher informou que o marido tinha sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) recentemente e que demandava cuidados especiais.

A suspeita foi presa em flagrante e levada para Três Lagoas. Inicialmente, o caso foi tipificado como homicídio duplamente qualificado e ocultação de cadáver. (com informações do g1)