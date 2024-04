Idosa morre baleada durante confronto entre PMs e criminosos em São Gonçalo

Rosimely Ximenes chegou a ser socorrida/Reprodução/Rede Social

Uma mulher de 69 anos morreu após ser vítima de bala perdida durante um

confronto entre policiais militares e criminosos em São Gonçalo, na Região

Metropolitana, na última sexta-feira (19). Rosimely Ximenes de Mesquita Martins

chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual Alberto Torres, mas

não resistiu. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São

Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) e pela Corregedoria Geral da PM.

Testemunhas relataram que a vítima foi atingida na cabeça e socorrida pelo filho,

em estado gravíssimo.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Rondas Especiais e

Controle de Multidão (Recon) foram atacados a tiros por criminosos, quando

tentavam realizar uma abordagem a uma motocicleta no bairro Jockey e houve

confronto.

Ainda segundo a corporação, os PMs foram informados por equipes do 7ºBPM (São

Gonçalo) que uma mulher baleada deu entrada na unidade de saúde. As câmeras

corporais utilizadas pelos agentes foram recolhidas e as imagens estão sendo

analisadas para ajudar a descobrir de onde partiu o disparo que atingiu a vítima.

Horas antes do confronto, Rosimely chegou a postar um “story” em suas redes

sociais enquanto estava em um ônibus ao som da música “Vá viver”, da banda

Maneva. “Vá viver, sem se apressar. Deguste momentos: suaves ou tensos”, dizia

um trecho da letra.

Ainda nas redes sociais, uma sobrinha lamentou a perda: “A vida, desde ontem a

noite, perdeu o sentido. Quando é uma tragédia ficamos sem rumo e direção! Não

consigo acreditar, que uma pessoa tão guerreira e cheia de vida, uma pessoa feliz e

determinada, se foi! Tia que Deus te receba de braços abertos”, lamentou uma

sobrina.

O corpo de Rosimely foi sepultado às 15h deste sábado (20) no Cemitério Memorial

Parque de Nycteroy, no Laranjal, em São Gonçalo.