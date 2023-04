Idosa morta em assalto na Praia de Copacabana é enterrada

O corpo da aposentada Alair Barbosa, de 72 anos, foi enterrado sob aplausos, nesta quarta-feira (19), no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A idosa morreu depois de ser empurrada, cair e bater a cabeça durante um assalto na Praia de Copacabana, na Avenida Atlântica, no domingo (16). Ela estava com duas amigas.

Filha de Alair, a enfermeira Isabela Barbosa Meireles pediu punição para os envolvidos no crime. Ela a citou ainda que o caso merece uma “resposta”, e que a redução da maioridade penal deveria ser

avaliada. “Se for confirmado que ele fez isso, depois de seis passagens, não é aceitável que uma pessoa dessa esteja em liberdade cometendo outros crimes, e cometeu um assassinato. Podemos usar essa situação catastrófica e pensar na redução da maioridade penal.”

De acordo com testemunhas, a vítima sofreu agressões e um empurrão durante um furto. Ela chegou a ser encaminhada ao Hospital Miguel Couto, na Gávea, mas não resistiu aos ferimentos. Na terça (18), a Justiça do Rio determinou a apreensão do menor suspeito da agressão a mulher. Ele foi detido na tarde

de ontem (19).

O suspeito, segundo testemunhas, é um menor de 17 anos. Ele foi contido pelos banhistas logo depois do roubo. O jovem foi levado para a 12ª DP (Copacabana), ouvido, mas acabou sendo liberado por falta de provas. O mandado de internação do menor foi expedido pela juíza Vanessa de Oliveira Cavalieri, da Vara da Infância e da Juventude.