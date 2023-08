Idosas do CRAS de Belford Roxo festejam o 17º aniversário da lei Maria da Penha

O evento ficou marcado pela palestra da coordenadora do Programa Patrulha Maria da Penha, a guarda municipal Erica Vieira

Senhoras do Núcleo de Apoio à Pessoa Idosa do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Recantus (antigo Babi), em Belford Roxo, participaram na manhã desta quinta-feira (17) das comemorações alusivas ao tema Agosto Lilás e ao 17º Aniversário da criação da Lei Maria da Penha.

O evento que teve bolo, docinhos, salgadinhos e refrigerantes ficou marcado pela palestra proferida pela coordenadora do Programa Patrulha Maria da Penha, a guarda municipal Erica Vieira. Ela abordou os cinco tipos de violência contra a mulher (Física, Psicológica, Moral, Patrimonial e Sexual) e arrancou aplausos do grupo: “Quando tomamos atitude, as coisas mudam. É preciso entender que a lei protege e resguarda”, disse.

Durante o evento, as usuárias do núcleo cantaram e dançaram a música Maria, Maria, de Milton Nascimento e Fernando Brant. Emocionada, a coordenadora do CRAS Babi, Maria Bernarda, disse que a música, encenada, representa toda as mulheres do planeta. “Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria mistura a dor e a alegria”, destacou o trecho da música.

Agosto Lilás

”Todos os CRAS do município interagiram muito nesse Agosto Lilás, com palestras, oficinas e outras atividades, com intuito de deixar a Lei bastante conhecida, não só pelas mulheres, mas por todos nós”, afirmou a secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf), Tati Ervite.