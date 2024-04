Idoso levado a banco no Rio morreu entre 11h30 e 15h, diz laudo do IML

Documento do IML aponta que vítima provavelmente foi levado pela ‘sobrinha’ a uma agência bancária em Bangu já sem vida

O laudo de exame de necropsia do Instituto Médico Legal (IML) concluiu que Paulo

Roberto Braga, de 68 anos, morreu entre as 11h30 e 15h da última terça-feira (16)

hora em que o Samu confirmou o óbito. Ele foi levado por Érika de Souza Vieira

Nunes, de 42 anos, para retirar um empréstimo de R$ 17 mil de uma agência

bancária em Bangu, na Zona Oeste do Rio, onde já teria chegado sem vida. A causa

da morte, segundo o documento, foi broncoaspiração do conteúdo estomacal e

falência cardíaca. Ela foi presa em flagrante.

A conclusão do perito que assinou o documento é de que “não há elementos

seguros para afirmar, do ponto de vista técnico e científico, se o Sr. Paulo Roberto

Braga faleceu no trajeto ou interior da agência bancária, ou que foi levado já

cadáver à agência bancária”.

O documento também expõe que Paulo estava “previamente doente, com

necessidades de cuidados especiais”. À polícia, a suspeita se apresentou como

cuidadora do idoso, além de apontar ser prima ou sobrinha de consideração dele.

Defesa diz versão de banco é inverídica

Segundo informações, Érika chegou ao banco com Paulo Roberto numa cadeira de

rodas. Funcionários desconfiaram quando viram que o homem não reagia e

acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

“Os fatos não aconteceram como foram narrados. O Paulo chegou à agência

bancária vivo. Existem testemunhas que no momento oportuno serão ouvidas. Ele

começou a passar mal e depois teve todos esses trâmites. Tudo isso vai ser

esclarecido. Acreditamos na inocência da senhora Érika”, disse a advogada Ana

Carla de Souza Correa, que defende a suspeita.

Suspeita segue presa

Em depoimento, Érika contou que era sobrinha do idoso. A tentativa de aplicar o

golpe foi gravada por funcionários do banco que desde o início desconfiaram da

situação. No vídeo, é possível perceber que Érika segura a cabeça de Paulo

Roberto e diz: “Assina para não me dar mais dor de cabeça, ter que ir no cartório.

Eu não aguento mais”.

Ela segue presa e aguarda e aguarda audiência de custódia. Érika vai responder

por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver.