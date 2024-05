Idosos de Belford Roxo terão orientação sobre educação alimentar e nutricional

Semascf lançou o Projeto Viver Bem a Nova Idade, elaborado especialmente para a 3ª idade assistida pelos equipamentos sociais da Prefeitura

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf) de Belford Roxo, através de sua Superintendência, lançou esta semana o Projeto Viver Bem a Nova Idade, elaborado especialmente para idosos assistidos pelos equipamentos sociais da Prefeitura. A ideia foi apresentada pelo Departamento de Gestão das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional, na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Apoio à Pessoa Idosa (API), no Bairro Xavantes.

Gratuitamente, os idosos frequentadores do API vão participar de 10 aulas sobre Educação Alimentar e Nutricional. “As aulas serão ministradas por nossos técnicos. Vamos ficar um mês no API e depois levaremos o projeto para outros equipamentos administrados pela Semascf, objetivando que todos possam ter acesso às orientações nutricionais de acordo com a individualidade da terceira idade”, disse a nutricionista Juliana Richa, responsável pelo Departamento de Gestão das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional.

Garantia de Direitos

Richa destacou que se baseou, junto com a sua equipe, no último Censo Demográfico de 2022. Segundo ela, a pesquisa informou que mais de 22 milhões de brasileiros têm idade acima de 65 anos, quase de 11% do total de habitantes. “A população está vivendo mais. No entanto, devemos ter o cuidado de envelhecer com saúde, se alimentando de uma maneira saudável. O projeto surge com o intuito de contribuir com o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e nada melhor do que priorizar as pessoas da terceira idade”, afirmou.

A secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Clarice Santos participou do lançamento do projeto. “A qualidade nutricional na alimentação reflete na nossa saúde. Nunca é tarde para aprender. Estou muito feliz com esse projeto”, assegurou Clarice. A dona de casa Aparecida Lopes da Silva, 60, também gostou do projeto e garantiu que não vai perder nenhuma aula. “As pessoas comem de tudo e depois reclamam. Eu já faço a minha educação alimentar. Com o curso terei condições de aprender mais para ensinar ao meu marido e à minha neta também”, disse.

Módulos de estudo

As primeiras aulas serão divididas nos seguintes módulos de estudo: *Apresentação do Projeto, *Higienização Correta das Mãos e dos Alimentos, *A importância da Proteína na Terceira Idade, *Sal e Açúcar na Terceira Idade e seus Malefícios, * Cores dos Alimentos e seus Nutrientes, como dão disposição*Carboidratos na Terceira Idade, *Saladas, Vegetais e frutas na alimentação, *Alimentos Industrializados, qual melhor substituição saudável? *Gorduras, como, quando e onde usar e *Água para nutrir.

Também integram a equipe do projeto, a superintendente Carla Fernandes, o coordenador de Execução de Programas e Projetos, Cláudio Barros Soares Calçada e a técnica operacional, Ana Paula Costa Cardoso.