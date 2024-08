Igreja no Centro do Rio terá missa em homenagem a Luiz Paulo Conde

Luiz Paulo Conde, ex-prefeito do Rio, faria 90 anos em 2024

No próximo dia 14, às 18h (de Brasília), será celebrada na Igreja São Francisco de Paula, na região central do Rio de Janeiro, uma missa em homenagem a Luiz Paulo Conde, nome marcante na história da política carioca.

Falecido em julho de 2015 devido a complicações de um câncer na próstata, Conde faria 90 anos nesta terça-feira (6). A celebração religiosa está sendo organizada pela família.

Nascido em 1934 na própria capital fluminense, Luiz Paulo Fernández Conde era arquiteto, formado pela UFRJ. Ingressou na vida pública como secretário municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, cargo que ocupou entre 1993 e 1996, durante gestão de Cesar Maia na Prefeitura carioca.

Ele deixou a função para concorrer, justamente, a prefeito do Rio – apoiado por Cesar -, e venceu Sérgio Cabral Filho na disputa. Como chefe do Poder Executivo municipal, ficou no cargo de 1997 a 2000.

Em sua tentativa de reeleição, porém, acabou rompendo com Maia e disputou o pleito com o próprio, sendo derrotado por ele em eleição histórica por 51% a 49% dos votos.

Depois disso, Conde voltou à política como secretário estadual de Articulação Governamental na gestão Anthony Garotinho, entre 1999 e 2002. Posteriormente, foi vice-governador e, paralelamente, secretário estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano do RJ durante o governo Rosinha Garotinho (2003-2006).

Principais feitos

Foi Luiz Paulo Conde o idealizador de projetos como o ”Rio-Cidade”, responsável por diversas intervenções urbanísticas em variadas ruas e avenidas da capital fluminense; o ”Favela-Bairro”, elaborado a fim de implantar infraestrutura urbana, serviços, equipamentos públicos e políticas sociais em comunidades cariocas; e a construção da Linha Amarela, uma das vias expressas mais importantes do Rio, que interliga as zonas Norte e Oeste do município.