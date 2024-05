Incêndio em prédio no Engenho de Dentro deixa homem morto e fere quatro crianças

Um homem morreu e quatro crianças ficaram feridas num incêndio que atingiu um

apartamento no Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio, na madrugada desta quinta-feira (16). As vítimas foram levadas para o Hospital Salgado Filho após inalarem fumaça. O imóvel fica na Rua Catulo Cearense.

O homem que foi à óbito tinha 26 anos. A criança mais velha tem 9 anos e a mais

nova, 1 ano e meio. Os menores têm estado de saúde estável.

Os bombeiros do quartel do Méier, também na Zona Norte, foram chamados às

3h15. Eles contaram com o apoio dos agentes do quartel de Campinho. O combate

às chamas terminou às 4h15.

O caso foi registrado na 26ª DP (Todos os Santos) e a Polícia Civil irá apurar as

causas do incêndio e esclarecer todos os fatos.