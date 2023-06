Indicado para o Turismo pelo União Brasil triplicou patrimônio no último mandato

O deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA), que está sendo apontado para o cargo de ministro do Turismo, aumentou seu patrimônio em três vezes durante o último mandato. Esse período coincide com a implementação do orçamento secreto durante o governo Jair Bolsonaro (PL). A informação é da coluna Guilherme Amado, do site Metrópoles.

Em 2018, quando foi eleito para a Câmara Federal pela primeira vez, o parlamentar declarou à Justiça Eleitoral possuir R$ 1,5 milhão. Já em 2022, esse valor subiu para R$ 4,4 milhões, incluindo a aquisição de um avião no valor de R$ 300 mil e um apartamento no valor de R$ 1,1 milhão.

Em 2022, Sabino destacou-se como um dos parlamentares que mais direcionaram recursos do orçamento secreto, totalizando R$ 27 milhões. Além de sua proximidade com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o deputado ganhou mais influência no último ano ao assumir a presidência da Comissão Mista de Orçamento do Congresso, responsável por analisar o planejamento financeiro do governo federal.

Em resposta à coluna, a assessoria do parlamentar destacou que o seu patrimônio é é “absolutamente compatível com seus rendimentos e declarações” à Receita Federal. “Celso Sabino é auditor fiscal de carreira e sua esposa é delegada da Polícia Federal. Juntos têm participação societária em várias empresas e fundos de investimentos imobiliários, inclusive listados em bolsa”, diz o comunicado. (om informações do Agenda do Poder)