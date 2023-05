Inea celebra Dia Nacional da Mata Atlântica em Apas de todo o estado

Para comemorar o Dia Nacional da Mata Atlântica, celebrado em 27 de maio, o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), em conjunto com a equipe de guarda-parques do Parque Estadual Cunhambebe (PEC), na região da Costa Verde, abriu as comemorações com o plantio simbólico de uma muda de Pau-Brasil, árvore que dá nome ao País.

“Nossas equipes não medem esforços na conservação da flora e da fauna da Mata Atlântica. Os eventos que organizamos não são apenas para celebrar o bioma, mas também para reforçar o papel do instituto e seu papel estratégico na proteção ambiental fluminense”, afirmou Philipe Campello, presidente Inea.

Em parceria com o Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) de Mangaratiba, a unidade de conservação aproveitou o restante do dia para realizar uma blitz ambiental na rodovia RJ-149.

Durante a ação, a equipe aproveitou para sensibilizar motoristas sobre o Dia da Mata Atlântica com distribuição de panfletos informativos e lixeiras portáteis para veículos. Aproximadamente 40 carros foram abordados e pelo menos 54 pessoas participaram da iniciativa. Na APA Macaé de Cima, a comemoração aconteceu no campus do CEFET-RJ de Nova Friburgo.

Para entender melhor como funciona o trabalho em uma unidade de conservação, os participantes tiveram exposições do acervo científico da APA, além de palestras sobre sustentabilidade e oficinas para debater sobre a geração de resíduos. Já as crianças produziram pinturas com tinta feita de terra e, ao final do dia, foram distribuídas mudas de espécies nativas da Mata Atlântica.

Na APA do Rio Guandu foi realizado ação conjunta com o projeto Caminho da Mata Atlântica e com o Jardim Ecológico Uaná Eté. Após o plantio de quaresmeiras e uma área de recuperação ambiental, o evento contou ainda com uma apresentação da banda municipal de Engenheiro Paulo de Frontin. Na APA Alto Iguaçu, a celebração da região aconteceu na Praça de Tinguá, em Nova Iguaçu. Com a presença da turismóloga e técnica da Gerência de Visitação das Unidades de Conservação do Inea, Bárbara Santos, a temática do debate foi o turismo sustentável.

Ação educativa em Paraty

Com o intuito de sensibilizar as crianças da região, a Reserva Ecológica Estadual da Juatinga reuniu dezenas de alunos da Escola Municipal Sérgio Mota, em Paraty, e promoveu diversas atividades de educação ambiental. Além de palestras sobre unidades de conservação e a Mata Atlântica, os jovens participaram de oficinas de georreferenciamento, de confecção de placas para identificação de mudas e de confecção de berços, correção e adubação do solo para o plantio de mudas.