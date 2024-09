Influenciador foragido por matar e atropelar fisioterapeuta vai a júri popular

Vitor Vieira Belarmino deverá passar por audiência logo que for localizado

O influenciador Vitor Vieira Belarmino que atropelou e matou o fisioterapeuta Fábio Toshiro, de 42 anos, vai a júri popular assim que for localizado. Ele segue foragido. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) após denúncia do Ministério Público (MPRJ). O acidente ocorreu no dia 13 de julho, quando a vítima morreu ao atravessar a Avenida Lúcio Costa, horas depois do seu casamento.

No início do mês , a Polícia Civil concluiu a investigação da morte e indiciou Vitor pelos crimes de homicídio doloso, fuga do local do acidente e omissão de socorro. As mulheres que estavam no carro com ele também foram indiciadas.

Durante o inquérito, a perícia foi feita no local e 13 testemunhas foram ouvidas. Os agentes analisaram mais de 20 vídeos da região e o Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) produziu 10 laudos, em que um deles apontou que o influenciador estava dirigindo acima da velocidade permitida na via. Segundo o documento, o rapaz estava entre 92 e 118 km/h, sendo que o limite é de 70 km/h.

Além disso, a investigação também concluiu que o motorista dirigia o veículo em velocidades que variaram entre 109 Km/h e 160 Km/h no trecho anterior ao atropelamento. Também foi apurado que, se estivesse trafegando na velocidade permitida, teria condições de frear o carro antes do impacto.