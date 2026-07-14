Influenciadora morre em acidente de moto no Sul Fluminense

Perfil de Thaís Moura nas redes sociais acumulavam mais de 63 mil seguidores

Thaís Moura, de 31 anos, morreu em um acidente de moto na madrugada do último domingo (12), em Volta Redonda, no Su8l Fluminense. A influenciadora digital acumulava mais de 63 mil seguidores nas redes sociais.

Uma das publicações mais recentes mostra que Thais estava em uma festa julina horas antes do ocorrido. Ela retornava do evento, de acordo com o relatos no perfil, na garupa da motocicleta pilotada pelo companheiro, de 22 anos.

Segundo a PM, a equipe foi acionada para verificar o caso, mas, ao chegar ao endereço, os envolvidos na batida já haviam sido socorridos por equipes de resgate e levados ao Hospital São João Batista. Na unidade médica, a influenciadora não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu.

Relato do motociclista

Aos agentes, o motociclista relatou não se lembrar dos detalhes do acidente, recordando-se apenas de trafegar pela via e, em seguida, estar caído no chão com a companheira. Durante o registro dos dados, os policiais constataram que o jovem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A motocicleta permaneceu no local da queda por falta de reboque disponível no momento. O caso foi registrado na delegacia de Volta Redonda, onde o condutor recebeu orientações dos agentes sobre as medidas legais e administrativas cabíveis em relação ao ocorrido.