Infraero seguirá diretrizes sobre limitar voos no Rio de Janeiro

O Santos Dumont é administrado pela Infraero

Questionada sobre a possível restrição de voos no aeroporto Santos Dumont, no

Rio de Janeiro, a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) disse que seguirá as diretrizes estabelecidas pelo governo federal.

A Lei nº 11.182, sancionada em 27 de setembro de 2005, no 1º mandato do

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), assegura que as empresas prestadoras

de serviços aéreos domésticos possam explorar “quaisquer linhas aéreas” se

tiverem a autorização da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). No caso do

Santos Dumont, a companhia administradora é uma empresa pública, a Infraero.