Inscrições para projetos culturais da Lei Paulo Gustavo vão até 5 de setembro

O secretário municipal de Cultura, Robson Sarmento, destacou que a Lei Paulo Gustavo é importante para os artistas/Rafael Barreto/PMBR

A Prefeitura de Belford Roxo publicou em Atos Oficiais dois chamamentos públicos

da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar 195, de 8 de julho de 2022 a fim de

selecionar projetos de iniciativas culturais de apoio à produção de audiovisual,

cinemas de rua, cinemas itinerantes, capacitação, formação e qualificação no

audiovisual, cinemas de rua, cinemas itinerantes, capacitação, formação e

qualificação no audiovisual. As inscrições terminam no dia 5 de setembro.

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet através do link: https://forms.gle/5G4YcMJq2Fa6vaRA8. Dúvidas específicas podem ser resolvidas

pela Comissão de Seleção, Avaliação e Acompanhamento pelo e-mail:

[email protected]

Objetivando o melhor para o Município de Belford Roxo, todas as produções de

audiovisual contempladas nesta chamada deverão abordar temas educativos,

destinados às escolas públicas e privadas que possam ser exibidos com

classificação livre.

Pode se inscrever no Chamamento Público, pessoa jurídica preferencialmente

sediada no Município de Belford Roxo e o agente cultural preferencialmente

residente no Município de Belford Roxo, as decisões sobre esta questão caberão a

Comissão de Seleção, Avaliação e Acompanhamento mediante os documentos

apresentados. “O chamamento público é uma oportunidade de os artistas de Belford

Roxo mostrarem que produzem cultura. Queremos trazer essas pessoas para perto

de nós, pois a arte é fundamental no nosso dia a dia”, avaliou o secretário municipal

de Cultura, Robson Sarmento.

Resultado da Seleção

O resultado da Seleção será divulgado no endereço eletrônico da Prefeitura de

Belford Roxo: https://prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/cultura e publicado no Diário Oficial do Município de Belford Roxo, conforme datas elencadas no Anexo I do edital, contemplando a listagem dos selecionados, de acordo com a ordem de

classificação, além dos proponentes não selecionados, seguindo a ordem

decrescente de classificação final obtida.

Mais informações sobre inscrições, premiações e outros itens podem ser obtidas pelo site: https://prefeituradebelfordroxo.rj.gov.br/cultura/.

tário.