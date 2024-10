Instituto Arteiros apresentam a comédia musicada ” Carroça da História” no Centro do Rio

Dando início às comemorações de 14 anos do Instituto Arteiros, localizado na Cidade de Deus, os artistas irão apresentar a comédia fábula musicada ” Carroça da História” nos dias 11, 12, 18 e 19 de outubro às 19h Teatro Gonzaguinha – Centro de Artes Calouste Gulbenkian no Centro do Rio.

Para o público que acompanha a série Cidade de Deus – a luta não para, é uma oportunidade de acompanhar alguns dos artistas da série policial ( André Dread, Emilly Amaral, Iago Pires, João Félix, Ricardo Fernandes e Victor Andrade ) que estarão no palco com o espetáculo de humor musicado que encanta crianças, adolescentes e adultos.

O ator, diretor, fundador do Instituto Arteiros e idealizador do projeto Ricardo Fernandes fala sobre a importância de assistir um espetáculo como o ” Carroça da História”.

” O espetáculo ‘Carroça da História’ é muito especial para mim. Eu atuei pela primeira vez nesse espetáculo na minha adolescência, no início da minha trajetória artística. Voltar a encená-lo 16 anos depois, com um elenco formado por atores que foram meus alunos na infância, e ainda comemorando os 14 anos de existência, de história do Instituto Arteiros, é um verdadeiro presente. Eu me sinto imensamente feliz e abençoado por viver tudo isso ao lado de pessoas que amo e acredito. Iremos levar essa nossa Carroça pelo Brasil afora com histórias, fábulas e personagens”, afirma Ricardo.

Márcio Vieira que também assina o texto inspirado em apólogo de Isopo, é também diretor e uns dos idealizadores da “Carroça da História”, comenta sobre o espetáculo.

” Nossa Carroça é uma homenagem não só ao Instituto pelos seus 14 anos de R E S I S T E N C I A é também uma homenagem à todos Artistas ! Um grande festejo artístico. É a Arte de fazer Arte , vista pelo público quase como uma lente de aumento , onde o ator é visto jogando , ora o personagem ora o ator, e vice versa . Podemos dizer que é o metateatro do metateatro popular , Arteiros”, declara Márcio.

O Instituto Arteiros foi fundado no dia 11 de outubro de 2010 pelo ator Ricardo Fernandes e pelo Cineasta Rodrigo Felha na Cidade de Deus e atua nos eixos: arte, educação e social.

Sinopse

CARROÇA DA HISTÓRIA com uma dramaturgia inspirada nas Fábulas de Esopo é uma encenação contada e cantada usando linguagem do Teatro de Rua, Farsa ,Comédia Dell Art , Pirandello , Metateatro . Trás uma Trupe de Atores Brincantes que jogam o tempo todo com a Arte do fazer Arte. Num jogo os os 9 atores transitam por vários personagens e uma concepção cênica que constrói e descontroi a cena de forma coreografada e dinâmica . Com um cenário lúdico e artesanal casando com um figurino contemporâneo upcycling .Carroça da história brinca com a imaginação. É a nossa homenagem a todos os Artistas. Abrindo as comemorações de 14 anos Instituto Arteiros, Os Arteiros apresentam:

A CARROÇA DA HISTÓRIA

Uma Comédia Fábula Musicada

Serviço:

Duração: 75 minutos

Classificação etária: 10 anos

Programação: 11,12,18 e 19 de outubro às 19h Teatro Gonzaguinha, Centro de Artes Calouste Gulbenkian

Ingressos: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia)

Ficha técnica:

Elenco:

Adrielle Carvalho

André Dread

Emilly Amaral

Iago Pires

João Félix

Lara Bomfim

Lis Duartte

Ricardo Fernandes

Victor Andrade

IDEALIZAÇÃO

Ricardo Fernandes e Márcio Vieira.

TEXTO INSPIRADO EM APÓLOGO DE ISOPO / DIREÇÃO

Márcio Vieira

CENÁRIO

Cris de Lamare

FIGURINO E ILUMINAÇÃO

Mariana Paes

PREPARAÇÃO MUSICAL

Getúlio Nascimento

SUPERVISÃO DIREÇÃO MUSICAL

Márcio Eduardo Melo

ARTE

Leandro Antônio

PRODUÇÃO

Cleber Sillva

ASS. de PRODUÇÃO e de FIGURINO

Moisés Magalhães.

ASS. de DIREÇÃO

Rod G

Locução ( Voz Off ) Eduardo Branco