Instituto vai promover competição entre barbeiros em Nova Iguaçu

Evento, que acontece no próximo domingo vai sortear bolsas para

futuros profissionais

Quem quiser se tornar um barbeiro de mão cheia, a oportunidade é agora. O

Instituto Martins Silva realiza no próximo domingo (10) o Barber Fight, 1º Torneio debBarbeiros de Cabuçu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O evento, que vai reunir os profissionais que são referência na arte da tesoura e máquina, sorteará

bolsas 100% gratuitas para o curso de barbeiro e também produtos.

A competição é organizada por Rodrigo Martins, fundador e gestor do Instituto que

forma profissionais da área. Entre os alunos, há bolsistas.

“Nosso trabalho visa fomentar o interesse ativo do ser humano e principalmente os jovens a ter essa profissão linda de barbeiro. Nós fazemos um trabalho social de atendimento gratuito de corte de cabelo todos os domingos no Instituto Martins Silva, e uma vez por semana visitamos o Centro de Recuperação Terra Prometida para cortar o cabelo dos internos. Nossa missão é contribuir para nosso semelhante ter a oportunidade de sonhar com sua própria profissão e os demais poderem ter seu corte de cabelo gratuito”, explica Rodrigo.

Serviço

O Barber Fight acontece no dia 10 de dezembro, a partir das 9h, na Rua Otávio

Teixeira, 350, em Cabuçu. Outras informações podem ser obtidas através do

telefone (21) 99169-4900.

Por Antonio Carlos, Hora H