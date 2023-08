Integrante da milícia de Zinho é preso na Zona Oeste do Rio

Material apreendido durante prisão de DVD na comunidade do Rolo

Apontado como integrante da milícia comandada por Luís Antônio da Silva Braga, o

Zinho, o criminoso foi preso na manhã da última quarta-feira (9) na comunidade do

Rola, em Santa Cruz, Zona Oeste do Rio. Deivid Paulo da Silva, vulgo ‘DVD’, seria

um dos líderes do crime local.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) receberam uma

denúncia, via canal 190, com uma informação de onde DVD estava escondido.

Chegado ao local, os policiais prenderam o suspeito, que não apresentou

resistência.

Um veículo pertencente ao criminoso, um fuzil calibre .223, sete carregadores e uma

capa de colete balístico foram apreendidos na ação. O homem e o material foram

encaminhados à 36ª DP (Santa Cruz), onde a ocorrência foi registrada.

DVD já possuía diferentes anotações por crimes como homicídio, associação

criminosa, receptação e extorsão. O bandido foi atuado por porte ilegal de arma de

fogo de calibre restrito.