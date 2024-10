Integrante de quadrilha especializada em roubo de veículos roda na Baixada Fluminense

O suspeito foi encontrado na casa de parentes, localizada no bairro de Heliópolis, em Belford Roxo

Um dos integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de veículos que atua na Baixada Fluminense foi capturado nesta quinta-feira (17) por agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), com o apoio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE). O suspeito foi detido na residência de parentes, localizada no bairro de Heliópolis, em Belford Roxo.

Investigações apontam que a quadrilha, que atua nas comunidades do Complexo de Santa Tereza e Gogó da Ema, foi alvo de uma operação dois dias antes, na terça-feira, que resultou na prisão de 11 criminosos. As investigações apontam que o grupo movimentou aproximadamente R$ 30 milhões com o desmanche de veículos roubados, principalmente na Baixada.

Essa ação integra a segunda fase da “Operação Torniquete”, destinada a combater o roubo, furto e receptação de veículos e cargas. Desde o início dessa etapa, em setembro, mais de cem criminosos já foram presos.