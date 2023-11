Integrante de quadrilha que causou prejuízo milionário ao INSS é preso

Rafael Vinicius Inácio Sisnando foi preso durante ação da 52ª DP (Nova Iguaçu)

Rafael Vinicius Inácio Sisnando, de 42 anos, suspeito de integrar uma quadrilha que causou prejuízos milionários ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), foi preso por agentes da Polícia Civil, na última segunda-feira (6). Ele foi encontrado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, após um trabalho de monitoramento de agentes da 52ª DP (Nova Iguaçu).

Rafael responde por associação criminosa, estelionato qualificado e inserção de dados falsos em sistemas informatizados. Em agosto deste ano, a 2ª Vara Federal Criminal do Rio expediu um mandado de prisão preventiva contra ele.

De acordo com as investigações, o preso integra uma quadrilha de fraudadores desde 2018 e continuava realizando fraudes previdenciárias até os dias atuais. Com isso, sacava indevidamente benefícios e gerava prejuízos de milhões de reais ao INSS.

O grupo teve a prisão preventiva decretada como forma de fazer cessar as práticas criminosas. Segundo a Polícia Civil, os investigados dedicam-se ao cometimento de delitos como meio de vida. Rafael foi encaminhado ao sistema prisional e ficará à disposição da Justiça.