Integrante de quadrilha que rouba motoristas de aplicativo é presa na Baixada Fluminense

Agentes da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam uma mulher pela prática dos crimes de roubo e associação criminosa. Ela foi capturada no bairro Santa Amélia, naquele

município da Baixada Fluminense., após análise de dados e informe pelo Setor de

Inteligência da distrital.

A investigação identificou uma estrutura criminosa voltada para a prática reiterada

de roubo de veículos, composta por quatro membros, entre os quais a detida e o

companheiro dela. Os principais alvos eram motoristas de aplicativo, rendidos

durante o percurso, após o grupo solicitar corrida.

Os automóveis eram levados para a comunidade da Guacha, no Complexo do Gogó

da Ema, onde eram desmanchados para a venda de peças, remarcados para serem

utilizados no deslocamento dos integrantes da quadrilha, ou revendidos como se

fossem regulares. Tudo acontecia com a autorização da liderança do tráfico de

drogas local, que atualmente está preso.