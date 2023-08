Integrantes de quadrilha especializada em roubos de veículos roda em Japeri

Os agentes encontraram veículos depenados e incendiados/Divulgação

Policiais civis da 63ª DP (Japeri) realizaram, na última quinta-feira (17/08), uma

operação contra uma quadrilha especializada em praticar roubos e furtos de

veículos. Um homem e sua companheira foram presos em flagrante enquanto

efetuavam o desmanche de um automóvel, em Japeri, na Baixada Fluminense.

De acordo com as investigações, os criminosos utilizavam um local ermo, à beira de

uma mata, para realizar o desmanche. As peças eram comercializadas

posteriormente em diversos locais do estado. Após retirar os itens de valor para

revenda, os autores ateavam fogo nos automóveis.

Os acusados foram encontrados pelos agentes enquanto tentavam deixar o local, a

cerca de 20 metros de um carro já depenado e em chamas. Ao redor, havia outros

seis veículos totalmente incendiados.

Mais de 15 anotações criminais

Durante as diligências, as equipes precisaram operar com duas máquinas e

caminhões. Foram apreendidas diversas peças automotivas, como ar-condicionado

veicular, para-choques e ferramentas de mecânico.

Um dos autores tem mais de 15 anotações criminais por roubo, extorsão, sequestro,

tráfico de drogas e outros delitos. As investigações prosseguem para identificar

outros integrantes da quadrilha.