Intoxicação por uso de cocaína e traumatismo craniano foram as causas da morte do cantor Nahim

SÃO PAULO – O laudo necroscópico do Instituto Médico Legal (IML) de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, concluiu que a intoxicação por uso de cocaína e traumatismo craniano causaram a morte do cantor Nahim. O artista, que fez sucesso nos anos 80 cantando músicas populares e bregas, foi encontrado morto, caído no chão de sua casa, em 13 de junho.

Segundo a perícia, Nahim pode ter perdido a consciência ou até mesmo ter tido uma morte súbita por causa da cocaína, sofrendo, por um desses motivos, a queda que resultou no traumatismo craniano.

Ainda de acordo com os peritos, não se pode excluir a fratura no crânio como causa direta da morte do artista ou que o ferimento possa ter contribuído para isso.

O documento com o resultado da causa da morte do cantor foi encaminhado para a Polícia Civil em Taboão da Serra.

O 1º Distrito Policial (DP) do município, que investigava o caso como morte suspeita a esclarecer, enviou um relatório final do que foi apurado para à Justiça.