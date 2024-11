Investigada por fraude na eleição, Mangaratiba tem histórico de cassações de prefeitos eleitos

Prefeito eleito Luiz Claudio Ribeiro com o atual, Alan Bombeiro: acusação de fraude eleitoral este ano

Epicentro de uma investigação do Ministério Público do Rio (MP-RJ) por suspeita de transferência indevida de títulos eleitorais, o município de Mangaratiba (RJ), na região da Costa Verde fluminense, tem uma tradição recente de cassações de prefeitos e de mandatos incompletos. Todos os prefeitos eleitos nas últimas duas décadas tiveram condenações por crimes eleitorais, como abuso de poder econômico e compra de votos, ou contra a administração pública. Dentre eles, somente o atual chefe do Executivo, Alan Bombeiro, escapou de ser tirado de forma antecipada do mandato, que se encerra no próximo mês.

Um dos ex-prefeitos cassados nos últimos 20 anos é Aarão de Moura Brito (PP), que agora acusa o prefeito eleito, Luiz Claudio Ribeiro (Republicanos), de fraude eleitoral no pleito deste ano. Aarão, eleito pela primeira vez em 2004 e reeleito em 2008, foi cassado no segundo mandato por dar um aumento salarial indevido aos servidores municipais, às vésperas da eleição. Ele retornou ao cargo em 2016, mas foi novamente cassado em 2018, devido a uma mudança de entendimento da Justiça Eleitoral, com base na Lei da Ficha Limpa, que o manteve inelegível pela condenação anterior.

Neste ano, a campanha de Aarão entrou com notícia crime no MP Eleitoral para apurar indícios de compra de votos em suposto favorecimento à candidatura de Ribeiro, que era apoiado pela atual gestão. Reportagem veiculada anteontem pelo Fantástico, da TV Globo, revelou a existência de conversas em grupos de WhatsApp nos quais moradores de outras cidades negociavam o recebimento de títulos eleitorais de Mangaratiba, com a suposta condição de que votassem em Ribeiro. O esquema, de acordo com a reportagem, envolveria o uso de contracheques fraudulentos da prefeitura para alegar residência na cidade.

O MP afirmou que investiga indícios de compra de votos em Mangaratiba tanto no período pré-eleitoral quanto no dia da votação. Os casos correm sob sigilo. O MP informou, porém, ter feito “fiscalizações diárias (…) com o objetivo de coibir as transferências fraudulentas” de títulos eleitorais, o que levou ao indeferimento de 1,4 mil pedidos antes das eleições.

Dados do TSE

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que, desde a eleição de 2012, o eleitorado de Mangaratiba cresceu a cada pleito, mas quase sempre a um ritmo de 5% a mais do que na eleição anterior. Em 2024, porém, esse crescimento foi de 19%: em dois anos, a cidade ganhou 7,3 mil novos eleitores, chegando a 46,8 mil aptos a votar.