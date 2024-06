“Irá fortalecer o narcotráfico”, diz Portinho sobre PL que legaliza apostas no Brasil

Senador Carlos Portinho criticou aprovação do projeto de lei

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) criticou nesta quinta-feira (20) que a legalização dos cassinos, bingos e o jogo do bicho irá fortalecer o crime organizado. O parlamentar fluminense votou contra o projeto, que foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ), na quarta-feira (19), em votação apertada.

O texto, que tramita no Congresso Nacional desde 1991, seguiu para análise do

Plenário.

O político alertou que o governo federal não dispõe de mecanismos para fiscalizar o

funcionamento de cassinos, bingos e o jogo do bicho. “O envolvimento do jogo do

bicho com os jogos de azar é histórico, e o envolvimento deles com o crime

organizado também”, afirmou o parlamentar.

O relator da matéria, senador Irajá (PSD-TO), estima que a iniciativa irá gerar mais

de 700 mil diretos e outros 600 mil empregos indiretos, com projeção de

investimentos no país de R$ 100 bilhões. O relator afirmou ainda que a atividade irá

alavancar a arrecadação de impostos em R$ 22 bilhões.