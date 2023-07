Irmão de Pedro Scooby é preso na Zona Oeste do Rio por não pagar pensão

Policiais da 32ª DP (Taquara) e um oficial da Justiça cumpriram mandado de prisão contra João Vitor da Mota Vianna

João Vitor da Mota Vianna foi preso na última segunda-feira (26) por não pagar

pensão alimentícia. A ação foi movida por Thalita Iorio Barbosa, mãe da criança e

ex-mulher do acusado. O mandado de prisão por dívida de pensão alimentícia foi

realizado por agentes da 32ª DP (Taquara) e um oficial da Justiça. A determinação

da prisão por 30 dias é da juíza Mônica Poppe de Figueiredo Fabião, da 3ª Vara de

Família da Barra da Tijuca. O caso está em segredo de justiça.

Pai de dois meninos, João foi descrito pelo irmão, o surfista Pedro Scooby, como

“parceiro de vida”. O ex-brother (BBB22) afirmou que ele “já deu trabalho” e que “se

acalmou” após um perrengue.

João foi preso em flagrante sem setembro de 2015. Durante operação no bairro

Grajaú, na Zona Oeste do Rio, policiais militares detetiveram o produtor de eventos por

explorar máquinas caça níqueis e pela suposta prática do crime de corrupção ativa.