Irmãos que clonavam carros roubados para usarem em aplicativos são presos

Irmãos Emanuel Henrique Monteiro e Anderson Monteiro são presos em Guadalupe

Agentes da Polícia Civil prenderam na noite da última quinta-feira (10) dois irmãos

que clonavam veículos para serem usados em aplicativos de transportes de

passageiros.

A investigação 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) acompanha grupos criminosos que

receptavam veículos roubados na região atendida pela delegacia da Zona Norte do

Rio. Emanuel Henrique Monteiro e Anderson Monteiro Ferreira foram monitorados

por um mês, até serem presos quando chegavam em casa, na Rua Cirilo dos Reis,

em Guadalupe.

Dois veículos, um Polo branco e um Nivus vermelho, dirigidos respectivamente por

Anderson e Emanuel, foram recuperados pela equipe da Polícia Civil. Os automóveis haviam sido roubados na área da 31ª DP, mas estavam emplacados com a identificação de veículos de mesma marca, modelo e cor de carros do estado de São Paulo.

Os documentos dos veículos passarão por exame pericial, para apontar a fraude. As

prisões, de acordo com a corporação, abrem nova frente investigativa para chegar a

outros integrantes do grupo criminoso, que atuam da mesma forma.

Estatística de roubos

De acordo com levantamento feito pelo jornal ‘Extra’, entre os dez bairros que

lideram a estatística de roubos de carro no município, metade são cortados pela

Avenida Brasil, como é o bairro de Guadalupe, onde foram recuperados os veículos.

Bangu aparece em primeiro lugar, com 185 casos, seguido por Irajá (184), Vicente

de Carvalho (116), Pavuna (106), e Coelho Neto, com 94, fechando os cinco

primeiros lugares. Áreas que têm territórios controlados pela milícia, como os bairros da Praça Seca e de Campo Grande, aparecem empatadas, com 84 registros, cada. A lista do top 10 tem ainda Piedade (90), Bonsucesso (87) e Madureira (77).